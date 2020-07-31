ريـال مدريد يعلن استكمال فترة إعارته للاعبه أوديجارد في سوسيداد

أعلن الجهاز الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الموافقة على استمرار إعارة لاعب الوسط مارتن أوديجارد إلى فريق ريـال سوسيداد للموسم المقبل، بعد أن تولدت رغبة سابقةللجهاز الفني في عودته الصيف الحالي لدعم مركز الوسط في الفريق الملكي.
كان الريـال قد أعلن وقت سابق عن إعارة اللاعب لفترة عامين، وقضى منهم عاماً مع فريقه ريـال سوسيداد، قبل أن تتم الموافقة على الاستكمال.
ويرغب زيدان في دعم خط الوسط بالفريق، خاصة بعد نهاية فترة تعاقد مودريتش بختام الموسم المقبل مع الريـال، وبحث النادي عن بديل للاعب بنفس المستوى ليمثل النادي السنوات المقبلة.
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