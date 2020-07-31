اتحاد الكرة يعلن رسمياً قرار الفيفا بمد عمل اللجنة الخماسية

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية المكلفة من قبله بإدارة شئون الاتحاد المصري، وآداءها في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن الظروف التي اجتاحت العالمبسبب تفشي كوفيد 19 قد تسببت في عدم استكمال بعض من مهامها.
وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية أربعة شهور إضافية تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام . وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شئون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة السيد عمرو الجنايني ود.جمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.
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