جوميز مهاجم الهلال السعودي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

بعث بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال السعودي، رسالة تهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقال جوميز الذي يرتبط بتعاقد مع نادي حتى عام 2022 : "أتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيدًا مباركًا أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها، أتمنى أن تتحقق جميع رغباتكم".

وساهم المهاجم الفرنسي في حصد فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة، وتمكن من نيل لقب هداف البطولة ولقب اللاعب الأفضل أيضاً.

وانضم جوميز صاحب ال ٣٤ عامًا إلى صفوف الهلال السعودي موسم ٢٠١٨ قادما من جالاطة سراي التركي. حتى عام 2022 : "أتمنى لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عيدًا مباركًا أتمنى لكم في هذا العيد سعادة لا حدود لها، أتمنى أن تتحقق جميع رغباتكم".وساهم المهاجم الفرنسي في حصد فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة، وتمكن من نيل لقب هداف البطولة ولقب اللاعب الأفضل أيضاً.وانضم جوميز صاحب ال ٣٤ عامًا إلى صفوف الهلال السعودي موسم ٢٠١٨ قادما من جالاطة سراي التركي.

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