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برشلونة يستهدف خوان بيرنات لدعم الجبهة اليسرى

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أبدى نادي الإسباني تطلعه لضم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خوان بيرنات، لدعم الجهة اليسرى للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت تقارير إسبانية اليوم، أن برشلونة يسعى لإقناع إدارة باريس في التفريط في

اللاعب خاصة وأن فترة تعاقده ستنتهي بختام الموسم المقبل، ومن الوارد رحيله مجاني.
وأضافت، أن برشلونة يعاني من مشاكل كثيرة في هذا المركز، بعد التقدم العمري للاعب جوردي ألبا، بالإضافة لعدم تقديم جونيور فيربو المستويات المطلوبة منذ إنضمامه إلى الفريق الكتالوني.
وشدد التقرير، أن برشلونة لم يرفع الراية البيضاء في مفاوضاته مع إنتر ميلان للحصول على خدمات المهاجم لاوتارو، ومن الوارد أن يتم تضمين أكثر لاعب في الصفقة من برشلونة ومن ضمنهم فيربو.
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