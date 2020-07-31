بيرلو : سأخوض مغامرة جديدة مع يوفنتوس

أعرب الإيطالي أندريا بيرلو عن تشوقه لخوض التحدي الجديد مع فريقه يوفنتوس الذي أعلن مؤخراً عن توليه مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم تحت 23 عاماً.
ونشر اللاعب الإيطالي المعتزل صوراً له عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء
كان نادي يوفنتوس الإيطالي، قد أعلن تعيين أندريا بيرلو اللاعب الدولي السابق مديراً فنياً لفريق كرة القدم تحت 23 عام، في أولى محطاته التدريبية بعد قرار اعتزاله كرة القدم.
وانتقل اللاعب الإيطالي إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2011، ونال لقب اللاعب الأفضل في الدوري للعام التالي 2012.
وشارك اللاعب الدولي المعتزل والمتوج مع بلاده بلقب مونديال ألمانيا عام 2006 ووصيف بطولة الأمم الأوروبية في نسخة عام 2012 ، أربعة مواسم مع يوفنتوس، قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي.
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