ليون يعلن تشكيله الرسمي أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لفريق ليون، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة باريس سان جيرمان التي تنطلق بعد قليل، في إطار نهائي بطولة كأس رابطة فرنسا. قليل، في إطار نهائي بطولة كأس رابطة فرنسا. ويمثل ليون في المباراة كل من "تاتاروشانو في حراسة المرمى، دينايير، مارسيلو، مارسال، دوبوا، كاكيري، كيمارايس، عوار، كورني، ديباي، ديمبيلي".

ويقام اللقاء على ملعب دو فرانس، بالعاصمة الفرنسية باريس.



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