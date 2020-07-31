نيمار يقود باريس سان جيرمان أمام ليون في نهائي كأس رابطة فرنسا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ليون التي تنطلق بعد قليل، في إطار نهائي بطولة كأس رابطة فرنسا.

ويمثل باريس في المباراة كل من "نافاس في حراسة المرمى ، كورزاوا، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، باكير، جاي، فيراتي، ماركينيوس، دي ماريا، إيكاردي،

ويقام اللقاء على ملعب دو فرانس، بالعاصمة الفرنسية باريس. في إطار نهائي بطولة كأس رابطة فرنسا.ويمثل باريس في المباراة كل من "نافاس في حراسة المرمى ، كورزاوا، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، باكير، جاي، فيراتي، ماركينيوس، دي ماريا، إيكاردي، نيمار دا سيلفا".ويقام اللقاء على ملعب دو فرانس، بالعاصمة الفرنسية باريس.

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