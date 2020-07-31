ديبالا لاعب شهر يوليو في يوفنتوس

حصد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل لاعب خلال شهر يوليو الجاري، مع فريقه المتوج مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي.
ويلتقي فريق يوفنتوس نظيره روما بالجولة 38 للدوري غدا الجمعة، ويغيب ديبالا عن
على جانب آخر، كان باولو ديبالا، قد أعلن سابقاً مشاركته في إحدى المبادرات الخيرية ببلاده، والخاصة بدعم التعليم ومحاربة التمييز العنصري في الأرجنتين.
وأكد ديبالا أنه سيقطتع جزء من راتبه مع ناديه، لصالح المبادرة، وتوجيهها إلى الشباب والقضاء على عنف الأطفال والتمييز .
وأشار ديبالا، أن الجانب الإنساني بالمساهمات الخيرية، أصبح واقع لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم راهناً، معتبراً أن دعم الشباب والتعليم يعتبر من أهم الأولويات، بالإضافة إلى مكافحة التميز العنصري.
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