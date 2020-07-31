مدرب العين الإماراتي : أعطي الأولوية لأكاديمية النادي في دعم فريق الكرة

قال بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أنه يعطي أولوية الفترة الحالية لأكاديمية النادي، من أجل دعم الفريق بالفئات العمرية الصغيرة دون الـ 20 عاماً، والذين سيشكلوا مستقبل النادي الفترات المقبلة، بدلاًمن الاعتماد على شراء اللاعبين.
وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لقناة ناديه، أنه يسعى على الخصوص إلى دعم الجانب الدفاعي للفريق، والذي وصفه بأنه أقل المراكز في فريقه،مقارنة بباقي خطوط الملعب.
وعن تعاقد العين مع اللاعبين الإماراتيين، قال بيدرو أن النادي لا يستطيع أن يتجاهل أي موهبة بارزة وسيسعى إلى ضمها للفريق، مضيفاً أنه يحتاج إلى دعم حراسة المرمى أيضاً لخلق منافسة بين عدة حراس على أعلى مستوى لتخدم صالح الفريق.
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