فرجاني ساسي يبعث رسالة تهنئة عيد الأضحى بـ "الجلباب"

بعث لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة تهنئة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب اللاعب التونسي " عيد اضحى مبارك على كل الامة الاسلامية ".

وظهر اللاعب خلال رسالة التهنئة مرتدياً الجلباب.

وحصل مسئولو نادي الزمالك على موافقة مبدئية من التونسى فرجانى ساسى، المحترف فى صفوف الفريق، لتجديد عقده مع النادى، بعدما تواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة

بالأبيض، مع ساسى خلال الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الاستمرار مع الفريق.

أكد فرجانى ساسى ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك.. ومن المنتظر عقد جلسة معه للاتفاق على تفاصيل تجديد عقده.

ويسعى مسئولو الزمالك لاستمرار فرجانى ساسى فى صفوف الفريق الكروى فى ظل المستوى المميز اللى يقدمه اللاعب مع الفريق.