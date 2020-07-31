رياضة | ميدو يعلق على مد فترة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يعلق على مد فترة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لأربعة أشهر مقبلة يعتبر انتصار للدولة المصرية.

ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مد الفيفا للجنه الخماسية لاربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من اجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد".

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وأضاف :"وهو مايعني ان الانتخابات القادمة سيصوت فيها ٩٥ نادي فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا ان يشارك في الانتخابات ٢٢٥ نادي!!".