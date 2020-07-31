رياضة | على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباريات فريقه لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.
وتعرض إبراهيم لإصابة قوية بجزع في الرباط الخارجي بمفصل الكاحل خلال مواجهة الجونة الودية، التي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدفين.
ويخوض الأهلي خلال هذا الفترة 5 مباريات ، وبالتالي سيغيب عنهم المدافع المتألق مؤخرا، وهي كالتالي:
الأهلي يلتقي مع إنبي يوم أغسطس في أنطلاقة الأحمر بالدوري، وبالتالي سيغيب عنها ياسر ابراهيم.
أيضا سيغيب اللاعب عن مواجهتي الانتاج الحربي "14 أغسطس"، وأسوان 17 أغسطس.
ثم تحل مباراة القمة أمام الزمالك، يوم 22 أغسطس، اللاعب سيكون أتم شفائه لكن مشاركته غير مضمونة، لانه سيكون عاد إلى الملاعب.
المباراة الأخيرة المتوقع غياب ياسر إبراهيم عنها ستكون أمام الجونة في 26 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزًا، خلال مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي، المحدد لها سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.