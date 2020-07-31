رياضة | الفيفا يقرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة 4 أشهر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الفيفا يقرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم أشاد فيه باللجنة الخماسية المكلفة من قبله بإدارة شئون الاتحاد المصري، وآداءها في تنفيذ المهام المكلفة بها، مشيرا إلى أن الظروف التي اجتاحت العالم بسبب تفشي كوفيد 19 قد تسببت في عدم استكمال بعض من مهامها.

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وعلى ذلك قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم المد للجنة الخماسية أربعة شهور إضافية تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام .

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة شئون الاتحاد المصري حتى 31 يوليو 2020 برئاسة السيد عمرو الجنايني ود.جمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.