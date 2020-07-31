رياضة | تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

مستجدات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن مصير مفاوضات ضم رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، المُعار من هيدرسيفيلد الإنجليزي.

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وأوضحت المصادر أن مسؤولي الأهلي، تقدموا بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى ماديًا حتى هذه اللحظة.

وتابعت المصادر أن أولمبياكوس اليوناني دخل في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية الروسية والتركية ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني.

وأشارت المصادر إلى أن رمضان صبحي يُفضل الاستمرار في الأهلي عن الانتقال لدوريات ليست كبيرة في أوروبا مؤكدًا أن رمضان لن يعود لأوروبا إلا عبر بوابة الدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو الألماني.

وأتمت المصادر أن ترشيح رمضان صبحي لنادي أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني جاء من جانب أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، وهداف الفريق اليوناني.