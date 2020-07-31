رياضة | الزمالك يضغط على إدارة المصري لحسم صفقة وادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضغط على إدارة المصري لحسم صفقة وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يضغط لضم محمود وادي

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن محاولة مسؤولو الكرة بالفريق الكروي الأول، ضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

من جانبه أوضحت المصادر، أن إدارة الزمالك تحاول بطل الطرق إقناع، مسؤولي المصري البورسعيدي، بالتخلي عن محمود وادي في الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، رحب المهاجم الفلسطيني محمود وادي، بفكرة الرحيل إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة مطلع الانتقالات الصيفية.

موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

وفي سياق متصل، من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.