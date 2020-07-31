رياضة | الزمالك يضغط على إدارة المصري لحسم صفقة وادي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يضغط على إدارة المصري لحسم صفقة وادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
الزمالك يضغط لضم محمود وادي
كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن محاولة مسؤولو الكرة بالفريق الكروي الأول، ضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، في الميركاتو الصيفي.
من جانبه أوضحت المصادر، أن إدارة الزمالك تحاول بطل الطرق إقناع، مسؤولي المصري البورسعيدي، بالتخلي عن محمود وادي في الموسم الجديد.
وفي سياق متصل، رحب المهاجم الفلسطيني محمود وادي، بفكرة الرحيل إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة مطلع الانتقالات الصيفية.
موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري
وفي سياق متصل، من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.