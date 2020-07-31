رياضة | ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موعد مبارتي الزمالك ضد الرجاء البيضاوي
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء في دور قبل النهائي من البطولة القارية، بجولة الذهاب في المغرب أحد يومي 25 و26 سبتمبر، والعودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل.
من جانبه طالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسؤولي الزمالك، بتحديد الموعد النهائي لجولة الإياب في القاهرة.
ملامح تشكيل الزمالك المُتوقع ضد الرجاء البيضاوي
ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، معتمدًا على عناصر الفريق الأساسية، ولاسيما الثنائي المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ليصبح التشكيل كالآتي:-
في حراسة المرمى :محمد أبوجبل
وفي خط الهجوم: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام
وفي خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي
في الخط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – محمد أوناجم ومصطفى محمد.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قرر إقامة لقاءات دور قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة قبل التراجع عن الأمر وإعادة نظام الذهاب والإياب مرة أخرى.