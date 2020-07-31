رياضة | نجم توتنهام على رادار إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام على رادار إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع تانجي ندومبيلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بأن إنتر ميلان مستعد لبدأ مفاوضاته مع توتنهام من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع ندومبيلي.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن العلاقة الجيدة بين الناديين بعد صفقة كريستيان إيركسن قد تكون مفتاح إتمام الصفقة كما سيتم مناقشة إمكانية إجراء صفقة تبادلية في ظل الأزمة الحالية.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن ندومبيلي البالغ من العمر 23 عامًا إنضم إلى توتنهام في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وفشل اللاعب في إثبات نفسه، حيث خاض حتى الآن 29 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 أهداف آخرين.