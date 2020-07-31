شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مكافأة للاعبين والنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، برغبته في تتويج أول مواسمه كمدرب للفريق بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن لاعب الوسط السابق في تشيلسي، والذي لازال فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا، أكد أن الفوز على أرسنال في نهائي الكأس غدا السبت، سيكون مكافأة للاعبيه أكثر منه.

وقال لامبارد للصحفيين: «سأكون سعيدا، حينما تصل إلى المباراة النهائية ترغب في الفوز، بهذه البساطة وفي هذه المرحلة من مسيرتي وفي العام الأول لي مع تشيلسي، بالطبع سأحب أن أفعل ذلك، كما تريد في أي وقت آخر».

وأضاف:«ستكون مباراة صعبة، العديد من المدربين العظماء عبر فترات من الزمن، عجزوا عن الفوز بالبطولات».

وتابع لامبارد: «نحن هنا في المباراة النهاية، بالفعل أريد الفوز بتلك المباراة، لكن ذلك سيكون في الغالب من أجل النادي واللاعبين، من أجل العمل الذي قاموا به خلال العام».

وأكد لامبارد أن الثنائي الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي ويليان أصبحا جاهزين للمشاركة بعد الإصابة، لكن روبن لوفتس تشيك سيغيب بعد أن تعرض للإصابة في التدريبات.

Advertisements