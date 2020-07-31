شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: تطور مستوى تشيلسي لا يمنحه الأفضلية قبل مباراة نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، أن تطور مستوى تشيلسي مؤخرًا لا يمنحه الأفضلية قبل المباراة المرتقبة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه آرسنال، نظيره تشيلسي، غدًا السبت، على ملعب «ويمبلي» في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وقال أرتيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نحن متحمسون للغاية، إنه يوم مميز في إنجلترا، نريد الفوز بها مرة أخرى، إنه أمر مميز للغاية أن أكون في نهائي في موسمي الأول كمدرب».

وأضاف المدرب الإسباني: «الفوز باللقب في 2014؟ مشاعري مختلطة، كان النادي بعيدًا عن الألقاب لفترة طويلة لذلك شعرنا بالضغط، لكن الطريقة التي فزنا بها في النهاية كانت رائعة، وبعد ذلك أصبحنا الفريق الأكثر حصولاً على هذه البطولة».

وتابع: «أفضلية تشيلسي؟ إنها مباراة نهائية، ستكون طاقتنا وتركيزنا الوحيد على الفوز، لا يهم من أين نبدأ، أنها مباراة تجمع فريقين كبيرين، تشيلسي بالفعل يعيش لحظة جيدة حقًا ويقدمون مستويات جيدة ولكننا سنكون هناك».

وتطرق أرتيتا للحديث عن مواجهة كل من ديفيد لويز وأوليفيه جيرو لفريقيهما السابقين، موضحًا: «إنها دائمًا روابط جيدة عندما تصل لهذه اللحظات، نعرف جيرو وندرك مدى خبرته في النهائيات، أمام بالنسبة لديفيد نأمل أن يتمكن من تقديم الأداء الذي لعب به في الدور نصف النهائي».

وأردف: «هل بُخس قدر جيرو في أرسنال؟ كانت المطالب والتوقعات عالية حوله بشكل لا يصدق، ولكني أشعر أن المشجعين أظهروا الكثير من التقدير له».

وأكمل: «عدم مواجهة جوارديولا في النهائي ستجعله أسهل؟ لا، سيكون الضغط حاضرًا، والعواطف موجودة ولن يكون الأمر أسهل، أنه نهائي وأمامنا خصم كبير».

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وواصل: «فرانك لامبارد؟ كلاعب كان من اللاعبين الخارقين، الإتساق والاستمرارية التي أظهرها في مركزه بمثل هذا النادي الكبير أمر لا يُصدق، أما كمدرب أظهر الطموح الذي لديه وهذا الموسم قام بعمل جيد».

وبسؤاله عن جذب اللاعبين في سوق الإنتقالات، أجاب: «بالنسبة لي هذا هو أهم جزء من العمل عندما تجعل لاعبيك سعداء، نحتاج إلى التواصل في النهاية فالعلاقات هي المفتاح لتقديم الأفضل».

وأتم: «اللعب بدون جماهير في ويمبلي؟ إنه أجمل يوم في كرة القدم الإنجليزية، الأجواء بلونين مختلفين في ويمبلي أمر لا يُصدق، ومن المؤسف أننا لا نستطيع اللعب أمام المشجعين».