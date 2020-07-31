شكرا لقرائتكم 3 أندية بالدوري الممتاز تفرض عقوبات مالية على كل من يثبت إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على عكس كل التوقعات، فاجأت 3 أندية مصرية الجميع بقرار غريب بشأن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلنت سموحة والمقاولون العرب والانتاج الحربى توقيع عقوبات مالية على أى لاعب أو مدرب أو إدارى يثبت إصابته بفيروس كورونا بداعى الإهمال فى الاجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

البداية، كانت من نادى سموحة وصرح فرج عامر رئيس النادى بأنه سيوقع غرامات مالية على أى لاعب فى سموحة يثبت إصابته بالفيروس بعد ظهور حالتين إيجابيتين فى الفريق السكندرى، وسار على نفس الدرب ايضا نادى المقاولون العرب حيث أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بأنه سيتم توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على أى عنصر يثبت اصابته بالفيروس بداعى الاهمال.

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وأخيرا نادى الانتاج الحربى الذى أعلن على لسان خالد مهدى مدير الكرة أنه سيتم توقيع غرامات مالية فى حالة ظهور أى حالة جديدة لفرض الالتزام بالفريق بعدما وصلت الحالات إلى 18 حالة ايجابية فى الفريق.

ولكن تصريحات مسئولى هذه الأندية، اصطدمت بقرار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى أخطر الأندية برفض توقيع غرامات مالية على أى فرد يثبت اصابته بفيروس كورونا.

وأكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أنه لن ينفذ قراره الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بتغريم وتوقيع عقوبات مالية على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا بداعي إهمال الإجراءات الطبية المتبعة خاصة أن نادى سموحة حريص على توفير كل الأجواء الصحية للاعبيه وقال فرج عامر لـ"اليوم السابع" إن الدكتور أشرف صبحى رفض تفعيل هذا القرار وأخطر سموحة بذلك لذا لن يتم تفعيل هذا القرار.