الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا في برج العرب بدون وديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من غدٍ السبت، وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.
وواجه الزمالك كلاً من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرًا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه أربعة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الاكتفاء بالمباريات الودية الخمسة التي خاضها الفريق خلال المعسكرين الماضيين، على أن يكتفي خلال المعسكر الجديد علي التدريبات البدنية والفنية علي فترتين يوميًا حيث يخوض الفريق مرانه الأول في السابعة صباحًا، بينما يخوض المران المسائي في الخامسة مساءً.
ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث سيكون أمام الأبيض مباراة مهمة فى افتتاح منافسات المسابقة المحلية عقب استئنافها، أمام المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من الدورى الممتاز، بالإضافة إلى استعداداته لخوض مواجهته المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لذا حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، على تجهيز لاعبيه جيدًا خلال فترة التوقف الأخيرة استعدادا للمرحلة المقبلة.
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