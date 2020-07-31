الطلائع يدرس إقامة ودية مع نادى مصر استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى إقامة مباراة ودية مع نادى مصر فى السابع من أغسطس المقبل لتكون الودية الأخيرة لتجهيز لاعبيه لمواجهة بيراميدز بالدوري، ويرغب جهاز الطلائع فى تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لعودة المسابقة المحلية بسلسلة من المباريات كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق فيما سيلاقى المقاولون العرب فى الرابع من أغسطس على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وحذر عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من خطورة الإفراط فى تناول اللحوم خلال عيد الأضحى لتجنب زيادة الوزن قبل عودة مباريات الدوري، مشددًا على اللاعبين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة حتى لا يتعرض أى لاعب للإصابة بكورونا قبل مرحلة مهمة من عمر المسابقة التى يتطلع الفريق لتحسين وضعه فيها مع عودة البطولة مجددًا .

قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة من التدريبات أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعقب عودتهم مساء الأربعاء من معسكر برج العرب بالإسكندرية الذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس كان أخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحًا ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

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ويستـأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر الاحد المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها4 أغسطس .

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا

وبذل الثنائى يسرى عرفان المدير الإدارى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين جهوداً مكثفة لإنهاء استعدادات عودة اللاعبين للتدريبات وتجهيز كل مقرات النادى لاستقبالهم للحفاظ على سلامة الجميع، كما تم إعداد شنط لكل لاعب تضمن وسائل التطهير والتعقيم من الجيل والكحول والماسكات، وتم تجهيز الكواشف الحرارية .

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.