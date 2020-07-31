شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة أزارو.. حرمان حارس الاسماعيلي السابق من اللعب في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصدار تعميم في جميع الأندية بعدم التعاقد مع عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني مدى الحياة.
وجاء القرار بعد رفض الحارس الأردني تمديد عقده مع نادي الفيحاء، لنهاية موسم 2019-2020، حيث انتهى عقده بنهاية شهر يونيو ورفض شفيع تمديد عقده لنهاية الدوري السعودي، مطالباً بأن تكون فترة التجديد موسمًا.
وكان الاتحاد السعودي قد اتخذ القرار ذاته مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري الذي اعير للاتفاق السعودي، وذلك للأسباب ذاتها.
الجدير بالذكر أن الدولي الأردني عامر شفيع قد خاض تجربة احتراف بالدوري المصري مع فريق نادي الاسماعيلي.
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