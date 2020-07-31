شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يكشف حقيقة عودته لصفوف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف باسم على، الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الأهلي، والمٌعار لصفوف الجونة، حقيقة عودته لقيادة الحبهة اليمنى في النادي الأحمر بالموسم الكروي الجديد.

وقال باسم على خلال تصريحات تليفزيونية:«لم يتصل بي أحد من قبل مجلس إدارة الأهلي من أجل العودة لصفوف الفريق».

وواصل:«رحلت عن الأهلي من أجل المشاركة في المباريات ووافقت على اعارتي بالجونة بعد ابتعادي عن المباريات بقميص الفريق الأحمر».

وعن رحيل فتحي قال:«الأهلي لا يقف على أحد بغض النظر عن إسمه وإمكانياته، ومحمد هاني ظهير أيمن مميز».

وأتم حديثه:«الأولوية دائماً للاهلي بالنسبة لي، وأحترم قرار إدارة النادي في كل الأحوال».

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