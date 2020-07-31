شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب: لاعبو الأهلي استعدوا للموت في رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف إسلام محارب، جناح فريق الكرة بالأهلي السابق، والجونة الحالي، عن كواليس جديدة بخصوص مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018. وقال محارب خلال تصريحات تليفزيونية:«كنا نستعد للموت في ملعب رادس في حالة تتويجنا باللقب على حساب الترجي». وأردف:«تعرضنا لحالة ارهاب غير طبيعية من جماهير الترجي خلال التدريبات ويوم المباراة». وأتم:«الخوف سيطر على جميع لاعبي الأهلي وبالأخص بعد اصابة هشام محمد وقيام جماهير الترجي برشق حافلتنا بالحجارة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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