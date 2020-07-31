شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: علينا عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب قبل مواجهة ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ يجب على فريقه نسيان النتيجة التي حققها أمام ريال مدريد بمباراة الذهاب في دوري أبطال أوروبا، عندما يتواجهان الفريقان بمواجهة الإياب.

مباراة الذهاب بين سيتي وريال مدريد، التي أقيمت في فبرير الماضي، انتهت بهزيمة ريال مدريد على امام السيتي، بهدفين لهدف.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة «DZAN» العالمية: «لقد حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، ولكننا لو اعتمدنا على ذلك في الإياب سوف نجد صعوبة في التأهل».

وأضاف: «نحن مُطالبين بأن نقدم كل ما لدينا وتجاهل ما حدث في سانتياجو برنابيو، لأن الفرق الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ والتي تمتلك خبرة في البطولة تستطيع قلب الطاولة والعودة في النتائج».

وواصل: «الأمر يشبه ما حدث أمام آرسنال، فنحن لعدة سنوات كنا نفوز على الجانرز ولكن في لقاء هُزمنا لن نقوم بأي تغييرات كبيرة على صعيد الخطط لمفاجئة ريال مدريد ولكننا سنحاول اللعب بأفضل ما لدينا ونعلم أنّ المباراة ستكون صعبة للغاية».

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