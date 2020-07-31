أرتيتا يستعين بذكريات 2014 أمام تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

قال المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، إن ذكريات الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2014، ستكون حاضرة حينما يقود فريقه في المباراة النهائية للبطولة أمام تشيلسي غداً السبت. وكان اللاعب الإسباني قائداً لآرسنال، حينما أنهى الفريق فترة 9 سنوات دون الفوز ببطولات، بالفوز على هال سيتي منذ ست سنوات. وأضاف أرتيتا في المؤتمر الصحافي، اليوم الجمعة: "لدي صور وذكريات ولدي العديد من اللحظات التي جعلت هذا اليوم رائعاً حقاً". وتابع: "أعتقد أننا بحاجة لفهم المدة التي قضاها النادي، أعتقد أنها كانت 9 سنوات دون التتويج بأي لقب". وأوضح أرتيتا: "أردنا فعل ذلك للجميع، للنادي ولجماهيرنا وبالطبع من أجل آرسين فينغر، الذي تعامل مع الموقف بشكل جيد حقاً". وكان آرسنال المرشح الأوفر حظاً أمام هال سيتي، لكنه سيخضع لاختبار صعب أمام تشيلسي الذي أنهى موسمه في الدوري في المركز الرابع، حيث يبتعد أربعة مراكز عن آرسنال، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا. وقال أرتيتا: "نحن متحمسون للغاية". وأضاف: "إنه يوم خاص في البلاد وفي تلك البطولة، نحن ناد ارتبط دائماً بعدد المرات التي فزنا بها باللقب، لذلك نحن نريد أن نفعلها مجدداً". واختتم: "بالنسبة لي أيضاً، هو شيء مميز في موسمي الأول كمدرب أن أكون في النهائي مع الفريق، اللاعبون متحمسون حقاً ويتطلعون للمباراة".

