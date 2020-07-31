كأس الرابطة الفرنسية: سان جيرمان وليون يسعيان لإحراز اللقب الغالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

يلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد ليون، اليوم الجمعة، بنهائي كأس الرابطة الفرنسية، باللقاء الذي يقام على ملعب "ستاد دو فرانس"، وتأتي المباراة بعد أسبوع فقط على تحقيق النادي الباريسي لقب كأس فرنسا للمرة 13 فى تاريخه، إثر الفوز على سانت إيتيان 1-0. يفتقد سان جيرمان في مواجهة اليوم، النجم الشاب كيليان مبابي، والذي تعرض للإصابة في مباراة سانت إيتيان، ومن المنتظر غيابه عن "بي إس جي" نحو 3 أسابيع، ليثير الشكوك حول مشاركته فى موقعة أتالانتا الإيطالي، المقرر لها 12 أغسطس (آب) المقبل فى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويسعى سان جيرمان لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل تحقيق الثلاثية المحلية، والفوز بجميع الألقاب في فرنسا لموسم 2019-2020، بعد أن حصد لقب الدوري، على الرغم من عدم استكماله بقرار حكومي، نظراً لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والكأس إلى توج به الأسبوع الماضي. أما فريق ليون فيسعى للفوز باللقب من جهة، ومن جهة أخرى يطمئن على جاهزية لاعبيه، قبل خوض مواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الجمعة المقبل، على ملعب "يوفنتوس آرينا" فى مدينة تورينو، فى إياب دور 16 من دوري الأبطال، بعد أن حقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه "غروباما ستاديوم" 1-0.

