النيجيري أوسيمهين يدخل تاريخ نابولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

انضم النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل واحد اكتشافات الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى نابولي الإيطالي بحسب ما ذكر الناديان الجمعة. وبعمر الحادية والعشرين، سجل أوسيمهين 18 هدفاً في 38 مباراة ضمن مختلف المسابقات و13 هدفاً في الدوري المنقوص بسبب فيروس كورونا المستجد مع الفريق الشمالي. ولم يكشف أي من الفريقين عن قيمة الصفقة، فيما أكدت مصادر قريبة من الملف أن قيمة الانتقال بلغت 70 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت. وفيما أشارت وسائل إعلام فرنسية على غرار ليكيب وآر إم سي إلى صفقة بقيمة 80 أو 81 مليون يورو، تقلصت الأرقام من الجهة الإيطالية حيث تم تقدير الصفقة بين 50 و60 مليون يورو. وسيكون قدوم أوسيمهين الأغلى في تاريخ نادي نابولي الذي أنهى الموسم الحالي من الدوري الايطالي في المركز السابع ليغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باستثناء في حال إحرازه اللقب الحالي. ويأمل في الذهاب إلى أبعد مرحلة هذا الموسم في المسابقة القارية، لكن تنتظره مباراة صعبة على أرض برشلونة الإسباني في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 في جنوب إيطاليا. في المقابل، هذه ثاني صفقة كبيرة لليل الذي كان قد تخلى الموسم الماضي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى آرسنال الإنجليزي بثمانين مليون يورو.

