الجماهير تعود لملاعب جورجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

يعود الجمهور لملاعب كرة القدم في جورجيا، اعتباراً من اليوم الجمعة، لكن مع قيود للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إقامة خمس جولات خلف الأبواب المغلقة. قال المتحدث باسم الاتحاد الجورجي، أوتار جيروجادزي: "الجولة الثامنة من الدوري التي تنطلق اليوم ستقام بحضور الجمهور، إنه لنبأ رائع للمشجعين". وجاء السماح بحضور الجمهور في ظل تخفيف السلطات للقيود الصحية، التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح جيروجادزي أن المشجعين سيخضعون لقياس درجة الحرارة، وسيتم تعقيم الملاعب التي لن تستقبل سوى ثلث سعتها. ووفقاً للبيانات الرسمية، سجلت جورجيا حتى الآن ألفاً و168 حالة إصابة بكورونا، و17 حالة وفاة.

