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مدفعجية أرسنال في مواجهة تشيلسي على كأس إنجلترا

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- بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على فعاليات الموسم الحالي لكرة القدم الإنجليزية بمواجهة مثيرة بين أرسنال وتشيلسي في ديربي لندني بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وتجمع المباراة بين أكثر فريقين أحرازا لقب الكأس خلال القرن الحالي، حيث توج كل منهما باللقب ست مرات منذ موسم 1999 / 2000 وحتى الآن.

ويتطلع أرسنال «المدفعجية» لإحراز اللقب من أجل ضمان المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، فيما يسعى تشيلسي إلى الفوز باللقب لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع الفريق.

وسيكون الضغط الأكبر على أرسنال الذي لم يعد أمامه سوى الفوز باللقب لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، في حين ضمن تشيلسي مشاركته بدوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل من خلال الفوز بالمركز الرابع في هذا الموسم.

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ويحتاج تشيلسي للفوز في مباراة الغد من أجل الحفاظ على معنويات اللاعبين قبل استكمال مسيرته في دوري الأبطال للموسم الحالي عندما تستأنف المسابقة نشاطها في أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «» المستجد.

ويدرك ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه قدم موسما متواضعا في الدوري الإنجليزي حيث أنهاه في المركز الثامن، فيما يدرك أرتيتا أن الفوز على تشيلسي سيخفف من آلام الفريق قليلا في نهاية هذا الموسم.

أرسنال:

  • 1 الأول تاريخيا
  • في المسابقة
  • 13 لقبا في كأس إنجلترا
  • 20 مشاركة
  • في البطولة
  • 3 ألقاب حققها
  • في آخر ست نسخ

تشيلسي:

  • 3 الفرق تتويجا بالبطولة
  • 8 ألقاب حققها
  • في الكأس
  • 13 مشاركة
  • في البطولة
  • 5 مرات حصل فيها على الوصافة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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