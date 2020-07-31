دورتموند يلاحق ديباي بديلا لسانشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يسعى لضم الهولندي الدولي ممفيس ديباي ليكون بديلا للاعب الإنجليزي الدولي جادون سانشو الذي يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه. وأشارت الصحيفة إلى أن ديباي (26 عاما)، الذي يرتبط بعقد مع ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم المقبل سيكون بديلا لسانشو في صفوف دورتموند حال رحيل اللاعب الإنجليزي عن صفوف الفريق.

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