إيموبيلي يطارد رقما قياسيا في ختام الدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع فوز يوفنتوس باللقب وهبوط سبال وبريشيا إلى دوري الدرجة الثانية وحسم جميع مراكز المشاركات الأوروبية، سيكون التركيز في المرحلة الأخيرة من مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم وغدا منصبا على الفريق الثالث الذي يرافق سبال وبريشيا في رحلة الهبوط، إضافة للرقم القياسي المرتقب لهداف المسابقة. ويتطلع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو إلى تحقيق رقم قياسي جديد من خلال المرحلة الأخيرة من المسابقة اليوم، حيث يسعى لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها أي لاعب في موسم واحد على مدار تاريخ المسابقة. ويحل لاتسيو ضيفا على نابولي اليوم بالملعب نفسه الذي حقق عليه الأرجنتيني جونزالو هيجواين الرقم القياسي الحالي، وذلك قبل أربع سنوات، حيث سجل وقتها ثلاثة أهداف (هاتريك) ليرفع رصيده إلى 36 هدفا.

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