إيموبيلي يطارد رقما قياسيا في ختام الدوري الإيطالي

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ويحل لاتسيو ضيفا على نابولي اليوم بالملعب نفسه الذي حقق عليه الأرجنتيني جونزالو هيجواين الرقم القياسي الحالي، وذلك قبل أربع سنوات، حيث سجل وقتها ثلاثة أهداف (هاتريك) ليرفع رصيده إلى 36 هدفا.
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