النصر يرسم خطة الديربي على ملعب الرمز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليوم استعدادا لديربي العاصمة الذي يجمعه بالهلال على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل لاعبو النصر على إجازة أمس في أول أيام العيد، بعد تدريبهم القوي الخميس على ملعب الرمز الأمير عبدالرحمن بن سعود، استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، بعد خوضه مباراته الودية الأخيرة أمام الدرعية أمس، والتي حسمها لصالحه بنتيجة (2-1).

ويرسم المدرب البرتغالي روي فيتوريا خطة مواجهة السيناريو في تدريبات اليوم، تمهيدا لتجربتها في الأيام المقبلة قبل خوض اللقاء الحاسم الأربعاء، بعدما اشتملت التدريبات السابقة على تمارين تكتيكية وتدريبات بدنية.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الهلال، قبل 8 جولات على نهاية الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.