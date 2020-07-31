إدواردو يقود هجوم الهلال في موقعة الدرة

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وبات المحترف البرازيلي جاهزا للمشاركة أمام النصر بعد شفائه من إصابة العضلة الضامة، ونهاية البرنامج الإعدادي لمعسكر الفريق الذي يسبق العودة إلى منافسات الدوري.
وأكدت التقارير الطبية قدرة اللاعب على المشاركة أساسيا خلال ديربي العاصمة، حيث يعتبره الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، أحد الأوراق الرئيسة التي تعتمد عليها تشكيلته في المباراة.
وتوصلت إدارة الهلال إلى اتفاق مع إدواردو لتمديد عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، علما بأنه انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادما من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال السنوات الخمس الماضية، وحقق عددا من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفا، وصنع 20 هدفا.
واستطاع لاعب الوسط البرازيلي تحقيق عدد من البطولات، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي (مرتين)، والسوبر السعودي (مرتين)، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.
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