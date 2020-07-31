شكاوى ومطالبات مالية تثير أزمة في الأهلي

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وأبدت الجماهير في مناشدات عدة عبر تويتر تخوفها من مغادرة لاعبين آخرين، بعد أن تقدم اللاعبان بلايلي وسوزا بشكاوى يطالبان فيها بمستحقاتهما، علاوة على القضايا العديدة المنظورة أمام غرف فض المنازعات، وبينها قضيتان مرفوعتان من ناديي الفتح والحزم.
ميدانيا شارك 5 لاعبين من فئة الشباب في تدريبات الفريق الأول بطلب من مدرب الفريق فلادان، للاستفادة من خدماتهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المدرب عرف عنه جرأته في إشراك اللاعبين الشباب والاعتماد عليهم.
ويمتلك الأهلي أسماء عدة ينتظر منها البروز خلال الفترة المقبلة متى ما أتيحت لهم الفرصة، ويعد اللاعب هيثم عسيري أحد أهم اللاعبين الشباب حاليا. وكانت إدارة النادي قد وقعت معه عقدا احترافيا لمدة أربعة أعوام قادمة، قاطعة الطريق على أندية عدة كانت تنوي التعاقد معه.
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