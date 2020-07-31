عروض الجت سكي في مهرجان شاطئ أملج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «شاطئ أملج 2020م» للرياضات البحرية، الذي تنظمه مؤسسة وطنية تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وذلك على الشاطئ المفتوح بمتنزه الدقم السياحي. وأوضحت اللجنة المنظمة أنه نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا اقتصرت فعاليات النسخة الثانية من المهرجان لهذا العام على الرياضات البحرية فقط ، لتحقيق التباعد الجسدي وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر سلامة مرتادي الفعاليات. وأفادت اللجنة بأن الفعاليات تشتمل على عروض «الجت سكي» التي ستستمر يومين، بمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على بطولات عالمية في هذه الرياضة، مشيرة إلى هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة رياضة الدبابات البحرية والألعاب البحرية الحماسية على الشاطئ الرملي بمتنزه الدقم.

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