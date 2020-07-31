شكرا لقرائتكم خبر عروض الجت سكي في مهرجان شاطئ أملج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت اللجنة بأن الفعاليات تشتمل على عروض «الجت سكي» التي ستستمر يومين، بمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على بطولات عالمية في هذه الرياضة، مشيرة إلى هذه الفعاليات سوف تضيف للأهالي والزوار تجربة جديدة وفريدة من المتعة من خلال ممارسة رياضة الدبابات البحرية والألعاب البحرية الحماسية على الشاطئ الرملي بمتنزه الدقم.
كانت هذه تفاصيل خبر عروض الجت سكي
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