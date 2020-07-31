شكرا لقرائتكم مندوبو فيفا يتمسكون بتعديل لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك مندوبو الاتحاد الدولى لكرة القدم، بتعديل لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة ورفضوا فكرة الابقاء على اللائحة القديمة فى ظل صعوبة إقامة جمعية عمومية غير عادية بسبب منع التجمعات على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن مندوبى الفيفا بعد الاطلاع على لائحة اتحاد الكرة الحالية، وصفوها بالعنصرية وتفضيل بعض الأندية على البعض الأخر.

وتابع المصدر أن مندوبى الفيفا ايضا وصفوا اللائحة القديمة بأنها تقوم على سياسة المنع والحظر وليس الإباحة والسماح ، بمعنى أن بها العديد من الشروط التى تمنع الترشح لعضوية أو رئاسة اتحاد الكرة من خلال وضع شروط "تفصيل" لاستبعاد الوجوه الجديدة من الحصول على فرصة وقصر الترشح على أسماء معينة تتوافر فيها الشروط الموضوعة.

فى شأن مختلف، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وضع بند صريح في اللائحة الجديدة بتخصيص ميزانية مالية مستقلة ومنفصلة لكل رابطة لكل قسم بداية من الدوري الممتاز وحتى دوري القسم الثالث، بهدف الحفاظ على حقوق الأندية ووجود دخل ثابت لها ما يمنع لجوء الأندية لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب الدعم المالي.

ووافقت أندية الدوري الممتاز على تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الجديد بحيث تضم 5 أعضاء فقط هم المكتب التنفيذي للرابطة على أن يتم اختيارهم من خارج مجالس إدارات الأندية، وتحفظت الأندية على تشكيلها من 7 أعضاء بحيث تضم خبيري تسويق، وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن رابطة الأندية من البنود الرئيسية في لائحة النظام الأساسي والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة خاصة أن هذ حق أصيل للأندية.

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فيما ردت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على خطاب اللجنة الأولمبية الأخير بشأن تحديد موعد انتهاء الموسم الكروي هذا الموسم وأكدت اللجنة الخماسية أن الموسم الحالي استثنائي ولا يوجد موعد محدد لانتهائه حتى الآن وإن كان الأقرب انتهاؤه في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

تسلم اتحاد الكرة، خطابًا من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020، جاء نص خطاب اللجنة الأولمبية المرسل للاتحادات:

"يسعدنى ويشرفنى أن أهدى سيادتكم أطيب وأرق تحيات وتقدير مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتحياتى الشخصية.. بالإشارة إلى انتهاء الموسم الرياضى 2019/2020 وبداية الفترة المنصوص عليها فى المادة (16) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والخاصة بالدعوة للجمعيات العمومية العادية للهيئات الرياضية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ما يستلزم الأمر ضرورة انتهاء الاتحادات من إعداد التصنيف لتحديد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للاتحاد واعتماده مبدئيًا من مجلس الإدارة وإرساله الى اللجنة الأولمبية المصرية للاعتماد النهائى ونشره بمقر الاتحاد واستنفاذ المدة القانونية للطعن عليه فى حالة رغبة أى من الهيئات فى ذلك تمهيدًا لدعوة أعضاء الجمعية العمومية العادية للاتحادات الرياضية الذين اسفر التصنيف بإعطائهم حق التصويت فى الجمعية العمومية العادية (أعضاء عاملين بالجمعية العمومية) طبقًا للقانون واللوائح.

لذا نرجو إرسال التصنيف الخاص باتحادكم الموقر فى حالة انتهاء الموسم الرياضى الخاص بالاتحاد والأوراق الخاصة باحتساب النتائج (سجلات نتائج البطولات) لاعتماد التصنيف بعد اعتماده المبدئى من مجلس إدارة الاتحاد.

وفى حالة عدم انتهاء الموسم الرياضى برجاء إخطارنا بتاريخ انتهاء الموسم ليتسنى لنا متابعة تاريخ البدء بالتصنيف والإعداد لذلك مقدمًا وذلك حتى تتمكنوا من دعوة الجمعية العمومية العادية للموسم الجديد للانعقاد.