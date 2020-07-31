شكرا لقرائتكم الأهلي يجهز إلتماسا لإتحاد الكرة لتخفيف عقوبة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُجهّز إدارة النادي الاهلي إلتماس بهدف تقديمه لإتحاد الكرة عقب أجازة عيد الأضحى المُبارك بهدف تخفيف عقوبة محمود كهربا، لاعب الأحمر حيث تقوم إدارة النادي بدراسة الموقف والإستعداد لتقديم إلتماس لتخفيف العقوبة التى سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر المصري قبل عدة أشهر في الامارات.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن ناديه يرغب تقديم التماس جديد لأتحاد الكرة ، مُعلقاً:"بعد أحداث مباراة السوبر قدمنا مستندات لاتحاد الكرة، وعلى ضوء هذه القرارات قرروا تخفيف العقوبة ، موضحاً، نرغب في تقديم إلتماس جديد خلال الفترة القادمة".

وإنضم محمود كهربا لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في عدد من المباريات على الصعيد المحلي والإفريقي قبل فترة توقف الدوري الحالية بسبب "جائحة" كورونا.

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من ناحية أخرى ، قال كهربا إنه لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات، موضحاً خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده في النادى الأهلى لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء ، وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير :" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى" ، وقال نجم هجوم الاهلى إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.

وتحدث كهربا عن ما إذا كان فريقه قد حسم الدوري أو لا قائلا:" البطولة ما زالت في الملعب والأهلى دائما لا يتحدث عن حسم الأمور إلا فى نهايتها ونأخذ مباراة بمباراة"، وعن دوري أبطال أفريقيا قال:" أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى وإسعاد جماهير القلعة الحمراء".

وكشف كهربا علاقته بزميله صالح جمعة قائلا:" عندما أحضر إلى التدريبات أجد صالح ليأخذنى ونذهب إلى الجيم سويا"، مختتما:" صالح خسر الكثير من وزنه ولديه رغبة قوية في العودة"