شكرا لقرائتكم الأهلي يدفع مستحقات حق رعاية حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدفع مسئولو الاهلي مستحقات حق رعاية حسين الشحات نجم الفريق لنادي الشرقية للدخان على مدار 12 شهر، بناءاً على الاتفاق الذي دار بين إدارة الناديين، كما أتفق الجانبان على عقد اتفاقية توأمة وبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة على مستوى قطاعات الناشئين ، ومنح مسئولو الأهلي الشيكات الخاصة بحق رعاية لاعبه حسين الشحات لنادي الشرقية للدخان، بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بدفع المبلغ، بناء على طلب نادي الشرقية للدخان والذي طالب بحقه في رعاية الجناح الدولي، بعد أن لعب الشحات لصفوف النادي لمدة موسم واحد خلال مرحلة الناشئين، وأستلم مسئولو الشرقية للدخان الشيكات ، والتي تبلغ قيمتها مليون و160 ألف جنيه في إطار احترام إدارة النادي الأهلي للوائح والقوانين.

على صعيد متصل ، كشف حسين الشحات موعد عودته للملاعب بعد خضوعه لجراحة "الفتاق"، مؤكدًا إن الطبيب المعالج أخبره بإنه سيعود فى مدة تتراوح ما بين 4 أو 5 أسابيع، لاسيما وإنه يخضع حاليًا لعمليات التأهيل فى حمام السباحة.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات فقرة تدريب بسيطة خلال أيام بالمران على دراجة منزلية "البدّال" كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل من جراحة "الفتاق".

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أضاف الشحات خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" إنه يتمنى العودة إلى صفوف الفريق قبل دورى أبطال أفريقيا، قائلاً: "حلمنا تحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا لإنه حلم جميع اللاعبين والجماهير، مع التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم".

وكان حسين الشحات تحدث عن إنه واجه العديد من الصعوبات فى حياته حتى يستطيع تحقيق حلمه بإرتداء قميص الشياطين الحمر، لافتًا إلى إنه عمل فى أكثر من مجال أبرزهم العمل فى بنزينة وورشة لتصنيع الالوميتال، مشيرًا إلى إنه عندما يتذكر تلك الأيام الصعبة "يبكى" خاصة بعدما أنعم الله عليه فى الوقت الحالى وأصبح لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى.