شكرا لقرائتكم وسط مساندة رفقائه .. الأهلي ينشر فيديو لـ أجاى خلال إجراء مسحة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فيديو خاص باللاعب النيجيري جونيور أجاى صانع العاب الفريق الأحمر خلال أجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد ، وأثناء خضوع جونيور أجاى للمسحة ظهرت الدموع فى عينيه مما دفع زملاؤه فى الفريق لمساندته بسبب تخوفه الدائم من أجراء المسحة و على رأسهم محمد محمود و المالى اليو ديانج و مصطفى شوبير .

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل النادي آخر كواليس مفاوضات ضم رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود بعدها لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، وقال المصدر لـ"الخليج 365": "تقدمنا بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى مادياً حتى هذه اللحظة.. علمنا أن أولمبياكوس اليوناني دخل في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية الروسية والتركية ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني"

Advertisements

وتابع المصدر أن رمضان صبحي يُفضل الاستمرار في الأهلي عن الانتقال لدوريات ليست كبيرة في أوروبا مؤكدًا أن رمضان لن يعود لأوروبا إلا عبر بوابة الدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو الألماني لكن لم تصل عروض رسمية له حتى الآن من تلك الدوريات رغم وجود مفاوضات شفهية.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الارتياح والثقة داخل النادي الأهلي بالنجاح بالنهاية في الإبقاء على رمضان صبحي، والذي يعد واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلي نهاية الموسم الجاري على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أن رمضان صبحي يعد أهم صفقة بالنسبة له.

وجاء ترشيح رمضان صبحي في نادي أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني من جانب أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي أكد لإدارة ناديه أن رمضان صبحي سيمثل إضافة للفريق في الموسم الجديد، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة أن أولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلاً للدوري اليوناني.