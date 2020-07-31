بيريز "لم يرتكب أي خطأ" بحسب رئيس فريقه

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سيلفرستون (المملكة المتحدة): قال رئيس فريق رايسينغ بوينت للفورمولا واحد أوتمار شافناور الجمعة إن لا مشكلة لديه بعودة سائقه سيرخيو بيريز الى بلاده المكسيك، لكنه سيحلل خط سير رحلته لاكتشاف كيفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورأى شافناور في حديث الجمعة على هامش التجارب الحرة لجائزة بريطانيا الكبرى المقررة الأحد على حلبة سيلفرستون، ان لا فرق بين رحلة بيريز الى بلاده وعودة فريق فيراري الى إيطاليا بعد جائزة المجر الكبرى التي أقيمت في 19 يوليو.

قال شافناور "لا اعتقد ان تشيكو قام بعمل خاطئ بالعودة الى عائلته.. يتخذ جميع الاحتياطات، ولا اعتقد ان الامر يختلف عن عودة فيراري الى إيطاليا على سبيل المثال".

حجر صحي لعشر أيام

وبات بيريز الخميس أول سائق يصاب بـ"كوفيد-19" منذ الانطلاق المتأخر لبطولة العالم، وهو سيغيب عن سباق الأحد والذي يليه بعد أسبوع على الحلبة ذاتها، نتيجة الحجر الصحي لعشرة أيام الذي تفرضه السلطات الصحية البريطانية ضمن مسعاها للحد من تفشٍ كبير جديد للفيروس.

بيريز الذي كان يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية الأحد لفريقه رايسينغ بوينت، وصف إصابته بالفيروس بـ"أحد أحزن الأيام في مسيرتي". وتأتي تعليقات رئيس الفريق بعد النقاشات حول صوابية سفر بيريز الى المكسيك حيث يبلغ معدل الإصابات اليومي نحو 7 آلاف شخص.

وعن كيفية إصابته بالفيروس، قال بيريز (30 عاما) إنه بعد سباق "المجر، سافرت بطائرة خاصة الى المكسيك لرؤية أمي لمدة يومين لأنها تعرضت لحادث كبير. لذا بمجرد أن غادرت المستشفى، تمكنت من رؤيتها".

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وأوضح "ثم عدت إلى أوروبا بنفس الطريقة، مع تطبيق جميع البروتوكولات (الصحية). لكني أصبت به (الفيروس)، لا أعرف من أين. ليس لدي عوارض على الإطلاق، ما يظهر مدى ضعفنا جميعا أمام ما يحصل. أود أن أشكر جميع زملائي السائقين على كل الدعم الذي قدموه لي، وفريقي والسلطات والمشجعين".

وقرر رايسنيغ بوينت الذي حصد 40 نقطة من السباقات الثلاثة الأولى (22 لبيريز و26 للكندي لانس سترول)، تعويض غياب بيريز بسائقه السابق الألماني نيكو هولكنبرغ الذي قاد للفريق حين كان اسمه فورس إنديا موسم 2011-2012 وبين 2014 و2016 قبل أن يتركه للانتقال الى رينو الذي تخلى عنه في نهاية الموسم الماضي وأصبح بالتالي من دون فريق.

تعليمات صحية

وكشف "فيا" الخميس أن "بيريز دخل في حجر صحي ذاتي تماشيا مع تعليمات سلطات الصحة العامة ذات الصلة، وسيستمر في اتباع الإجراء الذي تفرضه تلك السلطات"، مضيفا "بمساعدة المنظم المحلي لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، السلطات الصحية المحلية ومندوب فيا المعني بوباء كوفيد-19، تم تنفيذ مبادرة تتبع وتعقب كاملة وتم عزل جميع الذين هم على اتصال وثيق (ببيريز)".

وأوضح شافناور "ليس لدينا بنود في عقده تفرض عليه طلب اذن للعودة الى عائلته. اعتقد ان عائلته في المكسيك وليس مفاجئا ان يعود الى المكسيك، هذا ما كان يقوم به دوما منذ قدومه الى فريقنا". تابع "ناقشنا كيف سافر الى هناك وكان دوما بطائرة خاصة وليس رحلة تجارية. لا مشكلة في ذلك".

وأفاد ان العديد من أفراد فريق رايسينغ بوينت يعيشون في نورثامبتون حيث تفشى الفيروس بشكل كبير، مؤكدا ان مساعد بيريز ومعالجه الفيزيائي وضعا في عزل ذاتي رغم سلبية نتائج فحصيهما.