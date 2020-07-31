شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يظهر في مسقط رأسه ويذبح أضحية العيد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذبح عمرو الحلوانى قائد فريق حرس الحدود، أضحية العيد صباح اليوم في مسقط رأسه وذلك قبل العودة إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز ومنح محمد حليم المدير الفنى للفريق راحة للاعبى الفريق لمدة 3 أيام بداية من أمس الخميس وذلك لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويلاقى حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

فيما كشف محمد حليم نتيجة المسحة السادسة الخاصة بفيروس كورونا للاعبى الفريق والتي جاءت سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وأوضح محمد حليم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه تم عودة جميع لاعبى الفريق المصابين والاستعانة بهم خلال المباريات الودية التي خاضها أستعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وكان فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم حقق الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب المكس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ونجح الغانى نانا مهاجم فريق حرس الحدود في إحراز هدفى اللقاء بالدقيقة 28 و32 من عمر الشوط الثانى وتعد مباراة الاتحاد السكندرى اليوم التجربة الثانية للفريق ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

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