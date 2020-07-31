تقرير.. هل يكون 2021 عام الهدايا لريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعدما حسم الفريق الملكي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، أصبح التركيز في بطولة أخرى وتحديدًا اللقب الأغلى عند عشاق فريق العاصمة الإسبانية وهو دوري أبطال أوروبا.

الريال في انتظاره مباراة غاية في الأهمية فالفوز وحده هو المطلوب وبشرط بفارق هدفين بعدما تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي بالنتيجة في لقاء الذهاب (2-1)، في المباراة التي أقيمت على معقل "سنتياجو برنابيو".

صحيح أن الريال حقق الهدف الأهم وهو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه لمدة موسمين، لكن يبقى هدف الأبطال هو الحلم الآخر عند الفرنسي زين الدين زيدان حامل مفاتيح إعادة أمجاد الملكي نحو الألقاب بعد حقبة أولى استطاع من خلالها أن يدخل التاريخ.

وما بين طريق الميرنجي نحو الألقاب في الحقبة الثانية لزيدان ينتظر الأخير هدية ومعه مشجعي نادي العاصمة وتحديدًا في عام 2021، فيبقى الصفقات هو الأساس لفريق دائمًا ما يحاول أن يكون رقم 1 عالميًا.

- كيليان مبابي:

كيليان مبابي ربما يُعد هو الاسم الأبرز في دائرة أهداف ريال مدريد خلال الأونة الأخيرة، فالفرنسي الشاب استطاع أن يقود منتخب "الديوك" نحو الحصول على لقب كأس العالم رغم أن عمره لم يتجاوز الـ20 عامًا.

وبالطبع وصول مبابي لسن الـ21 عامًا وما يحققه حتى هذه اللحظة سيكون هذا مناسبًا لخطط ريال مدريد المستقبلية نظرًا للأرقام الرائعة الذي حققها الفرنسي بداية من موناكو وحاليًا مع فريق العاصمة باريس سان جيرمان.

عقد مبابي ينتهي في عام 2022، وهنا سيكون الانتظار سلاح ريال مدريد للحصول على الجوهرة الباريسية خاصة أن زين الدين زيدان يسعى هو الآخر بالتعاقد مع مواطنه الشاب لقيادة هجوم الريال في السنوات المقبلة.

صحيح أن مبابي أعلن في الفترة الأخيرة أنه مرتبط بمشروع الفريق الباريسي، لكن يبقى الريال في انتظار فرصة خلاف آخر بين اللاعب ومدربه توماس توخيل على أمل استغلال الأزمة والحصول على اللاعب في عام 2021.

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ومع حلول عام 2021، سيكون متبقي على عقد مبابي موسم واحد فقط وهذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على إدارة النادي الباريسي منعًا من رحيل اللاعب مجانًا، هذا الأمر أوضحته تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أن المدير الرياضي ليوناردو بدأ في إعداد خطة منعًا من رحيل اللاعب للريال وهو حرمانه من المشاركة قبل بداية كأس العالم 2022، ما سيؤثر على مستوى اللاعب الشاب بالطبع لكن هذه الطريقة تعتبر وسيلة ضغط لإقناع مبابي بالتجديد وعدم الرحيل للريال.

- إدواردو كامافينجا:

لاعب فرنسي آخر يستهدفه ريال مدريد وهو متوسط ميدان فريق رين إدواردو كامافينجا، والذي يُعد ضمن أهداف عدة فرق أوروبية أخرى لعل أبرزهم نادي بايرن ميونيخ إلى جانب باريس سان جيرمان.

صاحب الـ17 عامًا من المفترض أن ينتهي عقده في عام 2022، هذا الوضع يعتبر رائعًا للريال والذي ينتظر اقتراب نهاية عقد الشاب للضغط على رين، والذي أعلن عبر مديره الرياضي فلوريان ماوريس أن لاعبه لن يرحل في سوق الانتقالات الصيفية مهما كان الثمن.

ويسعى زين الدين زيدان بالطبع إلى تجديد دماء متوسط ميدانه خاصة بعد وصول النجم الكرواتي لوكا مودريتش حاجز الـ34 عامًا، والنجم الألماني توني كروس 30 عامًا.

ويعتبر كامافينجا أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير أرقامه إلى مشاركته في 36 مباراة خلال الموسم المنقضي سجل من خلاها هدفًا وصنع هدفين.