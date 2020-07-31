صلاح: سعيد ومستمتع بما أراه في ليفربول.. واكتسبنا الثقة من دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي أن فريقه استطاع أن يكتسب الثقة من وراء الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قائلًا أنه سعيد ومستمتع بما يراه من جماهير ناديه.

وقال صلاح في تصريحاته التي نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "دائمًا، عندما يسألني الناس عما أفضله، بريميرليج أو دوري الأبطال؟ أنا دائمًا أقول الاثنين، والحمد لله أننا فزنا بهما، هذا شيء عظيم."

وتابع: "الفوز بالدوري هذا الموسم شعور رائع، شيء لا يصدق، منذ أن أتيت إلى هناك قلت أنني أريد الفوز بالدوري الانجليزي مع هذا النادي، وما أراه من الجمهور والناس لا يصدق، أنا سعيد حقًا ومستمتع."

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وتحدث عن خسارة الدوري الموسم الماضي، ثم تحقيق دوري الأبطال: "حسنا، قبل أي شيء، من العظيم أن تحقق دوري الأبطال لأنها دوري الأبطال، يا إلهى ياله من انجاز بالنسبة للفريق."

وأضاف: "ثم، خسارة بريميرليج بفارق نقطة كان شيء محبط بعض الشيء، لكن إذا نظرت لعدد النقاط التي حققها الفريق في الموسم والطريقة التي لعب بها، لقد كنا في غاية الفخر، لكنه يظل شيء محبط لأننا خسرنا في النهاية، أما الشيء الجيد فهو أننا قاتلنا وفزنا بعد ذلك."

أما عن الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته في عام 2018، وإن كان قد ساهم في تغيير عقلية الفريق: "أنا متأكد من ذلك.. لقد منحنا ثقة أكبر.. تخيل أننا لو خسرنا دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، وخسرنا بريميرليج بفارق نقطة، كنت ستحبط لكنه منحنا مزيد من الثقة."