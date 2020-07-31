دورتموند: نتوقع عودة الجماهير قبل منتصف أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال هانز-يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، إنه لا يتوقع صدور قرار سياسي بشأن عودة الجماهير إلى استادات كرة القدم قبل منتصف أغسطس المقبل.

وقال فاتسكه، في تصريحات لصحف تابعة لمجموعة "فونكه" الإعلامية، نشرتها اليوم الجمعة، :"السياسيون يجب أن ينتظروا ويروا كيف تتطور الأرقام"، وذلك في إشارة إلى أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا.

وكانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم قد نشرت قبل أيام حزمة من الإجراءات التي يمكن من خلالها السماح لعدد محدود من المشجعين بالعودة إلى المدرجات لدى بدء الموسم الجديد من الدوري الألماني في 18 سبتمبر المقبل.

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أما عدد المشجعين المحتمل عودتهم إلى الاستادات، فسيتحدد من قبل السلطات الصحية المحلية في المدينة التي يتواجد بها كل نادي.

لكن الرابطة ترغب في اتفاق جميع أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية على شروط محددة، منها عدم وجود مناطق تجمعات وعدم بيع مشروبات كحولية عند الاستادات حتى نهاية أكتوبر، إلى جانب عدم السماح بحضور مشجعين للفريق الضيف في المباريات حتى نهاية العام الجاري.

وقال فاتسكه :"نحن نسترشد بالقرارات التي يتخذها السياسيون، والتي تتسم حتى الآن بمسؤولية كبيرة."

وأضاف :"وعلى الجانب الآخر، أثبتت الرابطة أنها شريك موثوق به للغاية. فبالطبع علينا أيضا ترقب تطورات الوضع فيما يتعلق بالوباء."