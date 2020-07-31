حرص لاعبو فريقي يوتا جاز ونيو أورليانز بليكانز، على التعبير عن شعوره الرافض للتمييز العنصري بين أصحاب البشرة البيضاء والسمراء، وذلك على هامش لقاء الفريقين اليوم وهو الأول بدوري الأمريكي للسلة المتوقف منذ مارس الماضي لتداعيات

وظهر اللاعبون وهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارات "حياة السود مهمة"، وذلك على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد وحشية عنصر من عناصر الشرطة الأمريكية.

كما تعمد اللاعبون والأطقم الفنية، الانحناء أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة، تعبيراً عن التضامن مع الحملات المناهضة للتمييز العنصر بسبب لون البشرة. الأمريكي للسلة المتوقف منذ مارس الماضي لتداعيات كورونا ، بعد قرار الاستئناف.وظهر اللاعبون وهم يرتدون قمصاناً تحمل عبارات "حياة السود مهمة"، وذلك على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد على يد وحشية عنصر من عناصر الشرطة الأمريكية.كما تعمد اللاعبون والأطقم الفنية، الانحناء أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباراة، تعبيراً عن التضامن مع الحملات المناهضة للتمييز العنصر بسبب لون البشرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر لافتات مناهضة للعنصرية في أول مباريات استئناف الدوري الأمريكي للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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