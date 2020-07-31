الاتحاد السعودي يمنع الأندية من التعاقد مع الحارس عامر شفيع

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً، بمنع الأندية السعودية من التعاقد، مع الحارس الأردني عامر شفيع لاعب فريق الفيحاء، بعدما أخطر الحارس إدارة نايه برغبته في تمديد تعاقده لفترة موسم مقبل، بدلاً من

تمديد التعاقد حتى نهاية الموسم الحالي.ويرافق الحارس شفيع ، وليد أزارو لاعب فريق الاتفاق الذي رفض هو الآخر مؤخراً تمديد تعاقده حتى نهاية الموسم ليتم إصدار نفس القرار تجاهه.كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق ضرورة تمديد اللاعبين الذين تنتهي فترات تعاقدهم في يونيو، حتى نهاية الموسم الذي تستكمل فعالياته في الرابع من أغسطس المقبل، تنفيذاً للتعليمات الواردة من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" .