النصر السعودي راحة اليوم من التدريبات ويستأنف مرانه غدًا

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، استئناف تدريبات الفريق الجماعية غداً السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن حصل اللاعبون على راحة سلبية اليوم الجمعة أول أيام العيد.

ويستعد النصر "وصيف ترتيب الدوري السعودي"، لاستئناف منافسات الدوري مجدداً بلقاؤه في الخامس من أغسطس المقبل للمتصدر فريق الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات

وفاز النصر على فريق الدرعية بثنائية لهدف في آخر تجاربه الودية قبل راحة عيد الأضحى.

ويتبقى ثمان جولات على ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم. أول أيام العيد.ويستعد النصر "وصيف ترتيب الدوري السعودي"، لاستئناف منافسات الدوري مجدداً بلقاؤه في الخامس من أغسطس المقبل للمتصدر فريق الهلال على ملعب الملك فهد الدولي، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وفاز النصر على فريق الدرعية بثنائية لهدف في آخر تجاربه الودية قبل راحة عيد الأضحى.ويتبقى ثمان جولات على ختام منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

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