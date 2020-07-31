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بن ناصر يتحدث عن مزاملة إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي

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تحدث الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، عن مزاملة النجم السويدي إبراهموفيتش ، في صفوف فريقهما الإيطالي.
ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، تصريحات اللاعب، التي أكد فيها على أن النجم السويدي يتمتع

بالحماس الدائم والرغبة في عدم الخسارة، مشيراً إلى أن عصبيته داخل الملعب تأتي بشكل إيجابي لصالح الفريق ورفع النواحي الذهنية للاعبين .
وأضاف، إبراهيموفيتش عاشق لكرة القدم حتى مع تقدمه العمري، لكنه يمتاز بالغيرة على القميص الذي يرتديه، ومن الوارد أن يتحدث بنبرة صوتية عالية معك إذا كنت تمتلك الكرة بجواره وارتكبت خطأ يهدد الفريق.
واختتم، كل هذه الأمور ساعدت لاعبي الميلان على التركيز بشكل أكبر في ظل وجود المخضرم إبراهيموفيتش داخل الملعب.

 

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